Емелин отрицает применение запрещённых препаратов

Журналист Алексей Шевченко в Telegram рассказал о диагнозе хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина. По его словам, у спортсмена почечно-печёночная недостаточность.

"Известен предварительный диагноз Алексея Емелина — почечно-печёночная недостаточность. Хоккеист отрицает применение каких-то запрещенных препаратов. Пока защитник "Авангарда" находится в реанимации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хоккеиста доставили в НИИ имени Склифосовского. Спортсмена готовят к операции по трансплантации печени.