Емелин отрицает применение запрещённых препаратов

Журналист Алексей Шевченко в Telegram рассказал о диагнозе хоккеиста "Авангарда" Алексея Емелина. По его словам, у спортсмена почечно-печёночная недостаточность.
"Известен предварительный диагноз Алексея Емелина — почечно-печёночная недостаточность. Хоккеист отрицает применение каких-то запрещенных препаратов. Пока защитник "Авангарда" находится в реанимации", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что хоккеиста доставили в НИИ имени Склифосовского. Спортсмена готовят к операции по трансплантации печени.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.