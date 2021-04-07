Экс-игрок "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко ответил форварду "Рубина" Джордже Деспотовичу, который ранее рассказал о том, что ему не нравится в России. По словам серба, он не понимает, почему в РПЛ команды заселяются в гостиницы в день матча.
"Если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу!" — заявил Деспотович в интервью Sport24.
Павлюченко отметил, что заезды в гостиницы практикуются и в чемпионате Англии. Бывший футболист предложил Деспотовичу уехать из России, если ему что-либо не нравится.
"Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал!" — написал Павлюченко в Instagram.
Деспотович в этом сезоне провёл 20 матчей, в которых забил 11 мячей.
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