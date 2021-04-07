Ещё один российский биатлонист переходит в сборную Румынии

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев в новом сезоне будет выступать за сборную Румынии. Спортсмен получил румынское гражданство, сообщает ТАСС.

25-летний спортсмен на чемпионате России в Ханты-Мансийске не поднимался выше 15-го места.

Вместе с Шамаевым в сборную Румынии отправится Наталья Ушкина. Несмотря на успех на чемпионате России и попадание в расширенный состав национальной команды на следующий сезон, спортсменка не передумала.

"Для меня этого ничего не меняет: с Румынией я всё решила, это точно. Все начали писать: Ушкина передумала, останется в России. Нет, не передумала", — приводит Sports. ru слова Ушкиной.

Мужская сборная Румынии по итогам сезона-2020/21 заняла 25-е место в Кубке наций. Команда гарантировано сможет заявить двух биатлонистов на гонки Кубка мира.

Женская сборная стала 27-й, поэтому не будет иметь гарантированного места для биатлонисток в Кубке мира.