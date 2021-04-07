Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владелец Gunvor впервые представил свою версию банкротства ЮКОСа
Ещё один российский биатлонист переходит в сборную Румынии
Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов

"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол

В среду, 7 апреля, состоятся два матча 1/4 финала Кубка России. "Сочи" на своём поле примет "Локомотив", а в Грозном сыграют "Ахмат" и "Уфа".

Оба матча начнутся в 19.00 по московскому времени и будут показаны на телеканалах холдинга "Матч".

7 апреля

  • 19.00 — "Сочи" — "Локомотив". "Матч ТВ".
  • 19.00 — "Ахмат" — "Уфа". "Матч Премьер".

В четверг, 8 апреля, состоятся матчи в Самаре и Туле. Обе игры будут показаны на "Матч ТВ".

8 апреля

  • 17.30 — "Крылья Советов" — "Динамо" (Москва). "Матч ТВ".
  • 19.30 — "Арсенал" — ЦСКА. "Матч ТВ".

В течение трёх дней состоится жеребьёвка полуфиналов Кубка России. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

Финал Кубка России запланирован на 12 мая. Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России
Манукян наглядно показал возможную причину расставания с Бузовой
Евро превысил 92 рубля впервые с 1 февраля
Неправильное употребление говядины ускоряет процесс старения
Психолог Светлана Шарко: “лягушачью кожу” создаёт наша психика
Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"
Джигурда признался, что притворяется неадекватным ради денег
Годовая инфляция в марте ускорилась до 5,79%
Светлячки разработали "звуковое оружие" против врагов
ЦБ хочет удвоить количество вопросов для тестирования инвесторов
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Александр Артамонов Кто пытался "поджечь Рейхстаг" "Искандерами" Александр Артамонов Василий Амирджанов Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность Василий Амирджанов Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Политика. Новости и аналитика
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Силовые структуры
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников