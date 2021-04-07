"Матч ТВ" покажет четвертьфиналы Кубка России

В среду, 7 апреля, состоятся два матча 1/4 финала Кубка России. "Сочи" на своём поле примет "Локомотив", а в Грозном сыграют "Ахмат" и "Уфа".

Оба матча начнутся в 19.00 по московскому времени и будут показаны на телеканалах холдинга "Матч".

7 апреля

19.00 — "Сочи" — "Локомотив". "Матч ТВ".

19.00 — "Ахмат" — "Уфа". "Матч Премьер".

В четверг, 8 апреля, состоятся матчи в Самаре и Туле. Обе игры будут показаны на "Матч ТВ".

8 апреля

17.30 — "Крылья Советов" — "Динамо" (Москва). "Матч ТВ".

19.30 — "Арсенал" — ЦСКА. "Матч ТВ".

В течение трёх дней состоится жеребьёвка полуфиналов Кубка России. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

Финал Кубка России запланирован на 12 мая. Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.