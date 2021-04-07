В среду, 7 апреля, состоятся два матча 1/4 финала Кубка России. "Сочи" на своём поле примет "Локомотив", а в Грозном сыграют "Ахмат" и "Уфа".
Оба матча начнутся в 19.00 по московскому времени и будут показаны на телеканалах холдинга "Матч".
7 апреля
В четверг, 8 апреля, состоятся матчи в Самаре и Туле. Обе игры будут показаны на "Матч ТВ".
8 апреля
В течение трёх дней состоится жеребьёвка полуфиналов Кубка России. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.
Финал Кубка России запланирован на 12 мая. Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.
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