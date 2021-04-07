Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени

Капитана хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Дорога из Казани заняла около 11 часов, так как врачи рекомендовали транспортировку на реанимобиле.

Официально диагноз Емелина так и не называется, но источники телеканала "360" сообщают, что спортсмену диагностировали острую печёночную недостаточность. Хоккеист находится в тяжёлом состоянии, его готовят к операции по трансплантации печени.

О госпитализации Емелина стало известно в понедельник. Спортсмену стало плохо после первого матча "Авангарда" против "Ак Барса" в Казани. В 3 часа ночи 4 апреля он был доставлен в больницу. Позже врачи решили отправить игрока в Москву.

В "Авангарде" неохотно комментируют ситуацию. Официально высказался только генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

"Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!" — заявил он пресс-службе "Авангард" 6 апреля.