"Вильярреал" открыл футбольную академию в Краснодаре

Футбольный клуб "Вильярреал" открыл очередную международную академию. На этот раз филиал футбольной школы испанцев появился в Краснодаре.
По сообщению пресс-службы "Вильярреала", в академии будут заниматься спортсмены в возрасте от 5 до 16 лет. Футболистам предложат заниматься по "идеям Cantera Grogueta", основной академии клуба.
Одним из директоров филиала в Краснодаре станет Арсен Крхирхирян. Руководитель заявил, что подобной академии нет в этом регионе.
"Мы подарим нашим ученикам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболистам", — приводит "Вильярреал" слова директора.
Клуб ранее открыл академии в США, Австралии, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Швеции.
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