Зрители ОК и ВК выберут голос финала Кубка России по футболу

Поклонники футбола смогут самостоятельно выбрать комментатора финальной игры Кубка России по футболу. Такую возможность дают социальные сети Одноклассники и Вконтакте.

8 апреля матч 1/4 финала Кубка между тульским "Арсеналом" и ЦСКА покажут в трёх трансляциях одновременно. Их будут комментировать разные ведущие. Это Артём Борисов, Кирилл Дышловой и Денис Наливайко. Пользователи соцсетей смогут проголосовать за наиболее понравившегося комментатора. Победитель станет голосом финальной игры. Также на решение повлияют показатели просмотра и реакции зрителей на трансляции.

Другие матчи четвертьфинала Кубка России ВКонтакте и в Одноклассниках пройдут с изменениями в составе комментаторов.

"Сочи" и "Локомотив" 7 апреля будут комментировать Денис Наливайко и спортивный журналист и игрок популярной любительской команды "Амкал" Дмитрий Егоров.

Игру"Крылья Советов" — "Динамо" 8 апреля проведет дуэт Игоря Кытманова и Натальи Юриной.

Игры будут транслироваться в официальных группах "Кубок России в ОК" и "Кубок России ВКонтакте", а также на Спорт Mail. ru.

Трансляции доступны на любых устройствах, в том числе на большом экране в приложении "ОК Видео" на платформе Smart TV.