Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе отреагировал на слова олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева. Бывший биатлонист ранее несколько раз заявил, что норвежцы превосходят остальных спортсменов из-за того, что пользуются терапевтическими исключениями (TUI).
По мнению Васильева, TUI являются легальным допингом. На это Мазе дал жёсткий ответ и заявил, что россиянин должен "заткнуться".
"Обвинять Легрейда или других спортсменов в допинге — это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, если вы представляете страну с таким большим прошлым, вам было бы лучше заткнуться", — написал Мазе в Instagram.
В прошедшем сезоне четыре из первых пяти мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону заняли норвежцы — Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Дале.
На чемпионате мира норвежские биатлонисты взяли 14 медалей из 36.
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