Тренер норвежцев призвал олимпийского чемпиона Васильева "заткнуться"

Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе отреагировал на слова олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева. Бывший биатлонист ранее несколько раз заявил, что норвежцы превосходят остальных спортсменов из-за того, что пользуются терапевтическими исключениями (TUI).

По мнению Васильева, TUI являются легальным допингом. На это Мазе дал жёсткий ответ и заявил, что россиянин должен "заткнуться".

"Обвинять Легрейда или других спортсменов в допинге — это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, если вы представляете страну с таким большим прошлым, вам было бы лучше заткнуться", — написал Мазе в Instagram.

В прошедшем сезоне четыре из первых пяти мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону заняли норвежцы — Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Дале.

На чемпионате мира норвежские биатлонисты взяли 14 медалей из 36.