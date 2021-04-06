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Куклина оставит самоподготовку и вернётся в сборную

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Михаил Куклин, муж и личный тренер биатлонистки Ларисы Куклиной, заявил, что спортсменка в новом сезоне вернётся к подготовке со сборной России. В начале сезона-2020/21 Куклина занималась по самостоятельной программе.

По словам Михаила, Лариса приняла решение о самоподготовке из-за ситуации с пандемией и непонятной ситуации с тренерами сборной.

"Пока всё кончилось, уже август подошёл. Конечно, мы три месяца работали сами. Около 70% подготовительного периода прошли сами. Но в этом году, уже с мая, надеюсь, будем нормально работать в команде", — приводит "Спорт день за днём" слова Куклина.

Биатлонистка в прошедшем сезоне заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Также спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы и выиграла гонку на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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