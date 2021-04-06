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12 российских клубов подали заявки на лицензирование в еврокубки

Спорт » Командные виды » Футбол

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) получила заявки от 12 команд на прохождение проверки для участия в еврокубках. Документы подали все команды, которые имеют математические шансы на попадание в турниры под эгидой УЕФА.

12 российских клубов подали заявки на лицензирование в еврокубки

Это 11 команд РПЛ - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Рубин", "Сочи", "Ростов", "Химки", "Краснодар" и "Ахмат", а также лидер ФНЛ "Крылья Советов". Самарская команда сохраняет шансы попасть в еврокубки через Кубок России.

В следующем сезоне чемпион РПЛ получит место в групповом этапе Лиги чемпионов, вице-чемпион - в квалификации турнира. Команда, которая выиграет Кубок России (или бронзовый призёр), получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Ещё два лучших клуба из РПЛ получат место в квалификации Лиги конференций, нового турнира УЕФА.

Заседание комиссии по лицензированию по вопросу заявок в еврокубки состоится с 11 по 14 мая.

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Автор: Артём Пермяков
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