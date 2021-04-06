Портал WhoScored составил рейтинг самых результативных команд в десяти первых европейских футбольных чемпионатах. Возглавляет список голландский "Аякс", который забивает в среднем 3,1 гола за игру.
В списке за сезон-2020/21 Россию представляет "Зенит". Команда забила 55 мячей в 24 матчах, что составляет 2,3 мяча за игру.
Самые результативные команды Европы
"Зенит" лидирует в чемпионате России. Команда набрала 51 очко и опережает "Спартак" на четыре очка. Чемпион РПЛ в следующем сезоне получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.