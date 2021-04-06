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"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

Портал WhoScored составил рейтинг самых результативных команд в десяти первых европейских футбольных чемпионатах. Возглавляет список голландский "Аякс", который забивает в среднем 3,1 гола за игру.

"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы

В списке за сезон-2020/21 Россию представляет "Зенит". Команда забила 55 мячей в 24 матчах, что составляет 2,3 мяча за игру.

Самые результативные команды Европы

  1. "Аякс" (Голландия) — 3,1 гола в среднем.
  2. "Бавария" (Германия) — 2,9.
  3. "Манчестер Сити" (Англия) — 2,6.
  4. "Зенит" (Россия) — 2,3.
  5. "Аталанта" (Италия) — 2,3.
  6. "Барселона" (Испания) — 2,3.
  7. "Рейнджерс" (Шотландия) — 2,2.
  8. "ПСЖ" (Франция) — 2,2.
  9. "Порту" (Португалия) — 2,1.
  10. "Бешикташ" (Турция) — 2,1.

"Зенит" лидирует в чемпионате России. Команда набрала 51 очко и опережает "Спартак" на четыре очка. Чемпион РПЛ в следующем сезоне получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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