Гончаренко стал главным тренером "Краснодара"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером "Краснодара". Договор между сторонами заключён до окончания сезона-2022/23, сообщает пресс-служба "быков".

После матча против "Ахмата" (0:5) со своего поста ушёл главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. С командой он проработал три года.

"6 апреля 2021 года ФК "Краснодар" и Виктор Гончаренко подписали трудовое соглашение, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года", — говорится в сообщении "быков".

В марте Гончаренко ушёл из ЦСКА. В России белорусский специалист работает с 2013 года. Ранее он возглавлял "Кубань", "Урал" и "Уфу".

"Краснодар" занимает десятое место в турнирной таблице: он набрал 34 очка и отстаёт от зоны еврокубков на восемь очков.

В последних турах команда сыграет против "Арсенала", "Зенита", "Рубина", "Сочи", ЦСКА и "Ростова".