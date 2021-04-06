Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером "Краснодара". Договор между сторонами заключён до окончания сезона-2022/23, сообщает пресс-служба "быков".
После матча против "Ахмата" (0:5) со своего поста ушёл главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. С командой он проработал три года.
"6 апреля 2021 года ФК "Краснодар" и Виктор Гончаренко подписали трудовое соглашение, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года", — говорится в сообщении "быков".
В марте Гончаренко ушёл из ЦСКА. В России белорусский специалист работает с 2013 года. Ранее он возглавлял "Кубань", "Урал" и "Уфу".
"Краснодар" занимает десятое место в турнирной таблице: он набрал 34 очка и отстаёт от зоны еврокубков на восемь очков.
В последних турах команда сыграет против "Арсенала", "Зенита", "Рубина", "Сочи", ЦСКА и "Ростова".
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