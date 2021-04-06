Капитан "Авангарда" Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии

Капитан омского "Авангарда" Алексей Емелин после первого матча финальной серии Восточной конференции против "Ак Барса" обратился в больницу с высокой температурой. Врачи подозревали у игрока коронавирус, но тесты дали отрицательные результат.

Емелина отправили в РКБ в Казани, где он сейчас находится в тяжёлом состоянии. По сведениям Бизнес Online, у предварительный диагноз хоккеиста — токсический шок печени. Чем он вызван, пока непонятно.

"Авангард" не комментирует ситуацию

По словам генерального менеджера "Авангарда" Алексея Волкова, точного диагноза пока нет.

"Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжёлое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение", — приводит РИА "Новости" слова Волкова.

Агент хоккеиста Владимир Зоркин заявил, что у него нет информации по поводу здоровья Емелина.

"Пока нет у меня информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону он мне не отвечает", — заявил Зоркин в комментарии "Чемпионату".

По сведениям источников, хоккеиста сейчас готовят для перевозки в Москву.