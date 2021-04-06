Судья Карасёв, не вставший на колено, получил назначение от УЕФА

Российский судья Сергей Карасёв будет работать на первом матче 1/4 финала лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой". Игра состоится в Амстердаме 8 апреля.

Карасёв станет главным рефери матча. Его ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным рефери выступит Кирилл Левников. Видеоассистентами арбитров будут Виталий Мешков и Сергей Иванов, четвёртым судьёй - Алексей Кульбаков, сообщает сайт УЕФА.

Скандал с Карасёвым и Левниковым

Карасёв ранее попал в скандал из-за того, что перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" не встал на одно колено, как это сделали футболисты. Тем самым они поддержали движение Black Lives Matter.

Позже Кирилл Левников, который будет резервным у Карасёва, встал на одно колено перед игрой сборной Англии против Сан-Марино. И если Карасёва критиковали иностранцы, то Левников попал под шквал критики в России.

В УЕФА на оба инцидента ответили одинаково - союз никак не регламентирует участие официальных лиц матча в подобных акциях, поэтому не обращает внимания на действия судей.

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