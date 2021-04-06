Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соль и сахар вызывают удовольствие. Чем заплатим?
Дикие овцы помогли раскрыть тайну долголетия
Россиян больше интересует зарплата руководства, чем коллег
Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой
Россияне потратили рекордную сумму на покупку элитного жилья в Москве
Глобальное потепление резко увеличит количество молний над Арктикой
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Эксперт оценил вероятность роста и падения курса рубля
В Израиле раскрыли новые факты о меню первобытных людей

Судья Карасёв, не вставший на колено, получил назначение от УЕФА

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский судья Сергей Карасёв будет работать на первом матче 1/4 финала лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой". Игра состоится в Амстердаме 8 апреля.

Судья Карасёв, не вставший на колено, получил назначение от УЕФА

Карасёв станет главным рефери матча. Его ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным рефери выступит Кирилл Левников. Видеоассистентами арбитров будут Виталий Мешков и Сергей Иванов, четвёртым судьёй - Алексей Кульбаков, сообщает сайт УЕФА.

Скандал с Карасёвым и Левниковым

Карасёв ранее попал в скандал из-за того, что перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" не встал на одно колено, как это сделали футболисты. Тем самым они поддержали движение Black Lives Matter.

Позже Кирилл Левников, который будет резервным у Карасёва, встал на одно колено перед игрой сборной Англии против Сан-Марино. И если Карасёва критиковали иностранцы, то Левников попал под шквал критики в России.

В УЕФА на оба инцидента ответили одинаково - союз никак не регламентирует участие официальных лиц матча в подобных акциях, поэтому не обращает внимания на действия судей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новые протесты вспыхнули в США
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Дикие овцы помогли раскрыть тайну долголетия
Россиян больше интересует зарплата руководства, чем коллег
Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой
Россияне потратили рекордную сумму на покупку элитного жилья в Москве
60 лет спустя: новый виток в битве за космос
Глобальное потепление резко увеличит количество молний над Арктикой
ФИФА не разрешила англичанину Килману выступать за сборную Украины
Все, кто хочет: как добровольцы из России попадают в армию Донбасса
Эксперт оценил вероятность роста и падения курса рубля
В Израиле раскрыли новые факты о меню первобытных людей
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников