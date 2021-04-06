Преподаватель актёрского мастерства сравнила Туктамышеву с Пугачёвой

Преподаватель актёрского мастерства Маргарита Бугаева похвалила российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву за работу над созданием образа во время выступлений. По её словам, спортсменку можно сравнить с Аллой Пугачёвой, которая показывает конкуренткам, как на самом деле необходимо делать.

"Лиза Туктамышева идёт вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: "Милые мои, сейчас я покажу, как надо всё делать", — приводит "Матч ТВ" слова Бугаевой.

По мнению преподавателя, программы Туктамышевой немного однообразные, но она всегда получает на льду своё.

"Она крутая! Одним взглядом способна дать энергию, держит под контролем весь район и каток", — сказала Бугаева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В этом году фигуристка смогла пробиться на мировое первенство и занять там второе место, уступив Анне Щербаковой.

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