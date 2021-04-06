ФИФА не разрешила англичанину Килману выступать за сборную Украины

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Такое желание футболист изъявил ранее на том основании, что у его мамы с Украины есть гражданство этой страны.
Килман вырос в Лондоне в семье эмигрантов из России и Украины. Несмотря на возможность получения другого гражданства, ФИФА не разрешила футболисту выступать за другую команду. Дело в том, что в начале карьеры игрок провёл восемь официальных матчей за сборную Англии по мини-футболу.
По словам Цыганыка, Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила письмо от ФИФА, в котором говорится, что в вопросах перехода из одной сборной в другую учитывает матчи не только футбольных команд, но и мини-футбольных или по пляжному футболу.
"У него есть английское футбольное гражданство, и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную. Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья", — заявил Цыганык на своём канале в YouTube.
Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2019 года. В составе команды он провёл 29 матчей.
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