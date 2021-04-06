Видео эпизода из матча ПФЛ в Набережных Челнах стало вирусным

Эпизод из матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между КАМАЗом и "Челябинском" стал вирусным в Сети. Футболист гостей Илья Сальников пытался выбросить мяч из аута, но ему мешал игрок хозяев Роман Янушовский.

Сальников нашёл самый нелепый выход из ситуации — бросил мяч сопернику в лицо. За это футболисту показали красную карточку. КАМАЗ выиграл матч со счётом 3:1.

Видео только в одном аккаунте "433" в Instagram набрало более 5 млн просмотров. Этот эпизод комментируют футболисты со всех концов мира. Так, своё мнение под записью оставили защитники сборной Колумбии Джейсон Мурильо и Кристиан Борха.