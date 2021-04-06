Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/4 финала

Во вторник, 6 апреля, команды Лиги чемпионов проведут первые матчи ¼ финала. Сегодня состоятся игры в Манчестере и Мадриде, завтра — в Мюнхене и Севилье.
Все матчи российские зрители смогут увидеть на телеканалах холдинга "Матч".
6 апреля
7 апреля
Ответные игры состоятся 13 и 14 апреля. Из-за ситуации с пандемией коронавируса "Челси" и "Порту" второй раз сыграют также в Севилье.
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