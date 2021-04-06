Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/4 финала

Во вторник, 6 апреля, команды Лиги чемпионов проведут первые матчи ¼ финала. Сегодня состоятся игры в Манчестере и Мадриде, завтра — в Мюнхене и Севилье.

Расписание трансляций ¼ финала Лиги чемпионов

Все матчи российские зрители смогут увидеть на телеканалах холдинга "Матч".

6 апреля

22.00 — "Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия" Д (Германия). Матч Футбол 1.

22.00 — "Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Матч ТВ.

7 апреля

22.00 — "Бавария" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). Матч ТВ.

22.00 — "Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия). Матч Футбол 1.

Ответные игры состоятся 13 и 14 апреля. Из-за ситуации с пандемией коронавируса "Челси" и "Порту" второй раз сыграют также в Севилье.