Не стало спортивного комментатора Владимира Гендлина

В 84 года скончался легендарный спортивный комментатор Владимир Гендлин. Его имя хорошо известно каждому, кто интересуется боксом.

Гендлин имел звание мастера спорта СССР по боксу. Сам он утверждал потом, что звездой этого вида спорта никогда бы не стал, хотя имел крайне неплохие результаты на любительском ринге — 51 бой с 50 победами. После окончания спортивной карьеры он тренировал детей, был спортивным журналистом.

В 1989 году Гендлин возглавил первый советский клуб профессионального бокса "Ред старс", входил в руководство Союза боксеров России. А в середине 90-х стал автором резонансной спортивной телепрограммы "Большой ринг", героями которой были звезды спорта вплоть до Майка Тайсона.

В марте 2021 года у Гендлина произошел обширный инфаркт, тогда же обнаружили не выявленные в срок антитела к коронавирусу. Видимо, последний стал причиной пневмонии и смерти, пишет ТАСС.

В феврале скончался известный российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов.

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