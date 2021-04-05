Стали известны подробности расистского скандала в матче "Валенсии"

Стал известен протокол арбитра матча чемпионата Испании между "Кадисом" и "Валенсией". Игра, которая состоялась 4 апреля, была прервана на 25 минут из-за расистского скандала.

Игрок "Валенсии" Муктар Диакаби обвинил соперника в оскорблении на расистской почве. По свидетельству арбитра встречи, на 29-й минуте к он показал футболисту жёлтую карточку за конфликт с игроками другой команды.

Диакаби подошёл к судье и сказал, что футболист "Кадиса" Калу назвал его "чёрным дерьмом". Арбитр в протоколе указал, что никто из его бригады не слышал оскорблений.

"Через некоторое время "Валенсия" покинула поле, по этой причине матч был временно приостановлен. Обе команды вернулись в раздевалки", — приводит Marca протокол арбитра.

Спустя несколько минут представители "Валенсии" и "Кадиса" провели совещание с арбитром. "Летучие мыши" решили заменить Диакаби и продолжить игру.

"Игра возобновилась через 24 минуты после остановки, с этого момента всё проходило как обычно", — говорится в протоколе.

"Кадис" победил "Валенсию" со счётом 2:1. В турнирной таблице "Летучие мыши" опережают соперников на одно очко и располагаются на 12-м месте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.