Кокорин и Миранчук не смогут встретиться на поле

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Италии против "Аталанаты". Игра состоится 11 апреля во Флоренции.

По сообщению Firenze Viola, российский форвард близок к завершению восстановительного процесса, но играть сможет только 17 апреля на матче с "Сассуоло". Таким образом, встретиться на поле с полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком он не имеет возможности.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" в январе. В итальянской команде он отыграл три неполных матча. В последнее время футболист залечивал мышечную травму в римской клинике.

Миранчук провёл в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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