Усачёва рассказала о дружбе в фигурном катании

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала об отношениях с другими спортсменками. 14-летняя россиянка заявила, что за пределами льда дружит со своими коллегами.

"В группе мы с девчонками хорошо дружим. Какие-то видео показываем друг другу, в торговые центры ходим вместе. Отношения очень хорошие", — приводит RT слова Усачёвой.

По словам фигуристки, во время занятий на льду и соревнований ситуация другая.

"Скажем так, не до них уже, ты предоставлен сам себе, остаёшься наедине со своими мыслями. У кого-то что-то может не получаться, или наоборот", — заявила Усачёва.

Спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе. В декабре 2020 года Усачёва приняла участие во взрослом чемпионате России, где заняла четвёртое место. В финале Кубка России фигуристка взяла бронзу, уступив Майе Хромых и Камиле Валиевой.

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