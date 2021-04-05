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Жиго получил сотрясение мозга и не сыграет с "Локомотивом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что защитник "красно-белых" Самюэль Жиго получил повреждение мозга в матче против "Ростова". Футболиста заменили на 81-й минуте игры.

"По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой", — приводит РИА "Новости" слова Фетисова.

"Спартак" победил "Ростов" со счётом 3:2. В следующем туре команда встретится с "Локомотивом".

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 47 очков. Лидирующий "Зенит", у которого есть матч в запасе, опережает "красно-белых" на одно очко. "Локомотив" идёт третьим с отставанием от спартаковцев в четыре очка.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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