Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

Алана Мамаева, жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева, объявила о разводе с мужем. Об этом женщина рассказала в Сториз Instagram.

"В итоге мы разводимся? Да. На что собираюсь жить после развода? На то, что и раньше", — написала Мамаева.

В начале марта Мамаева рассказала подписчикам об измене мужа. Любовницей футболиста оказалась испанская модель Ирен Гарсия Морено — россиянка опубликовала её фотографию и номер телефона.

Позже испанка подтвердила свои отношения с Мамаевым, но опровергла информацию о своей беременности. Ирен познакомилась с Павлом в Марбелье во время сборов "Ростова".

"Я знаю всё про его жизнь. Я дала ему шанс. Я знала, что он честен со мной. Он говорил, что их брак с Аланой ненормален", — рассказала ранее Ирен.

Сам Мамаев никак не комментирует ситуацию с разводом.

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