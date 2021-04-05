Директор футбольного клуба "Знамя Труда" Михаил Пузанов рассказал подробности гибели 18-летнего футболисты Никиты Сидорова. Парень умер во время товарищеского матча команды 4 апреля.
Игра состоялась на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуево. Игрок вышел на поле во втором тайме, а спустя пять минут ему стало плохо. Сидоров упал и потерял сознание.
На поле сразу появились тренер, врач и отец футболиста. Помощь Сидорову оказывали полчаса, но спасти игрока не смогли.
"Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня", — приводит телеканал 360 слова Пузанова.
Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга. Официального заключения врачей пока нет.
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