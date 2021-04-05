Подчуфарова объяснила слова про "шапито" в российском спорте

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что её слова про "шапито" в российском спорте неправильно поняли. Скандальную фразу спортсменка опубликовала в октябре 2019 года.

Подчуфарова должна была перейти в сборную Словении, но у россиянки возникли проблемы с документами, поэтому переход не состоялся. Биатлонистка вернулась в Россию и приняла участие в чемпионате страны в Ханты-Мансийске.

Недовольство болельщиков вызвало такое объяснение причины несостоявшегося ухода из сборной России:

"В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном".

Подчуфарова отметила, что не хотела переезжать в Словению для постоянного проживания, а планировала только выступать за сборную этой страны. Биатлонистка заявила, что любит Россию, но не согласна с тем, что происходит с российским спортом.

"Просто не надо путать моё несогласие с системой управления спортом или с системой подготовки и мою любовью к стране", — приводит ТАСС слова Подчуфаровой.

Биатлонистка считает, что для решения проблем о них необходимо говорить. По словам спортсменки, она продолжительное время держала эмоции в себе и не могла высказаться.

"В итоге в определенный момент ты теряешь терпение и выдаёшь всё, что накипело. Но это приводит к изменениям. Поэтому мы ошиблись, что не говорили о проблемах раньше", — заявила Подчуфарова.

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