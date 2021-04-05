Британское антидопинговое агентство обвиняют в махинациях с пробами

Британские СМИ распространили информацию о нарушения в Британском антидопинговом агентстве (UKAD). Обвинения получены в адрес двух легкоатлетов Гарета Уорбертона и Риса Уильямса.

По сведениям Dayli Mail, в 2014 году оба спортсмена провалили тестирование на допинг — в их пробах были найдены стероиды. Вместо вскрытия пробы В, Уорбертону и Уильямсу разрешили провести проверку анализов в частной лаборатории, что запрещено по антидопинговому кодексу WADA.

После перепроверки UKAD установило, что легкоатлеты употребили загрязнённый энергетический напиток. Спортсмены получили минимальные сроки дисквалификации — шесть и четыре месяца. Все данные по этим делам исчезли из UKAD.

В 2012 году Британское агентство обвиняли в подобном нарушении. Тогда перепроверку в частной лаборатории прошли пробы одного из велогонщиков, но её результаты не сохранились. WADA никак не отреагировала на обвинения UKAD.

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