Исмаилов назвал дату боя с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов подтвердил дату проведения боя против Владимира Минеева. Спортсмен рассказал в Instagram, что выйдет в октагон 1 октября.
По словам Исмаилова, он всё время думает о бое. Для спортсменов это будет второй поединок.
"В моей голов в день пять раз он "трандулей" получает. Как спортсмен он достойный, жаль, я не могу сказать о нём так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке снова, официально!" — написал Исмаилов.
Минеев и Исмаилов провели поединок в октябре 2018 года. По решению судей бой завершился вничью.
В январе 2020 года бойцы спровоцировали драку на одном из турниров в Москве. После серии взаимных оскорблений в ход пошли кулаки. Спортсменов смогли быстро успокоить.
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