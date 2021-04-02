Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта в скором времени покинет клуб. По сведениям "РБ-Спорт", менеджер уже написал заявление об уходе.
Сотрудничество между Рибальтой и "Зенитом" прекратится в конце апреля, несмотря на то, что контракт был рассчитан до конца сезона-2020/21.
Сам Рибальта не стал комментировать информацию о своём уходе.
"Я не могу и не хочу говорить об этом сейчас. Когда набрать? На следующей неделе", — заявил Рибальта.
Ранее сообщалось, что в услугах Рибальты заинтересована "Парма".
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