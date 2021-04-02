"Румынка" Ушкина включена в предварительный состав сборной России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) определил предварительный состав сборной на сезон-2021/22. В мужскую и женскую команды вошли по 24 спортсмена.

По сведениям ТАСС, в женскую команду включена Наталья Ушкина, которая выиграла золото и серебро на чемпионате России в Ханты-Мансийске. 24-летняя спортсменка планирует в следующем сезоне выступать за сборную Румынии. Для этого готовы все документы.

Кроме того, в состав женской команды попали Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт, которые пропустили прошедший сезон из-за декрета.

В составе мужской команды присутствует фамилия Максима Цветкова, который пропустил два сезона.

В сезоне-2021/22 мужская сборная России может заявить на этапы Кубка мира шесть биатлонистов, женская — пять биатлонисток. Кроме этапов КМ, спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Пекине.

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