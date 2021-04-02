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Капитанскую повязку Роналду продали за $75 тыс.

Спорт » Командные виды » Футбол

Капитанская повязка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду ушла с аукциона за 7,5 млн сербских динаров ($ 75 тыс.). Аксессуар формы футболиста получит одна из букмекерских контор, сообщает журналист Йован Симич.

Повязку после матча Сербия — Португалия (2:2) забрал один из работников стадиона в Белграде. Криштиану Роналду бросил её на газон после игры в знак несогласия с решением арбитра.

На последних минутах бригада судей не засчитала чистый гол Роналду. Арбитры не увидели, что мяч после удара португальца полностью пересёк линию. Система автофиксации гола на этой игре не работала.

Средства, которые были выручены за продажу повязки, будут потрачены на лечение шестимесячного сербского мальчика с диагнозом спинальная мышечная атрофия.

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Золотой мальчик футбола
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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