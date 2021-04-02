Лайшев объяснил свои слова о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев объяснил, что он имел в виду, говоря о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе. По словам руководителя спортивной школы, речь идёт о переговорах с отцом призёра чемпионата мира Вячеславом Трусовым.

"Пока всё это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с её папой, Вячеславом Трусовым, он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась. Он любит нашу школу", — заявил Лайшев.

Директор "Самбо-70" добавил, что Трусова может вернуться "в любой момент".

Ранее Тутберидзе заявила, что не может подтвердить информацию о возвращении Трусовой. Плющенко высмеял слова Лайшева в Instagram.