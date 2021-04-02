Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Эдвард Бил пока не предлагал помощь пострадавшей в ДТП
У каждого пятого россиянина не хватает денег на еду
Познер признался, что избил дочь до крови
Песков о ситуации в Донбассе: "Действительность весьма пугающая"
Более половины вложений россиян оказались рискованными
Россиян предупредили об опасности работы на кровати
Жириновский хочет поехать на "Евровидение" со своей песней
Байден пригласил Путина на климатический саммит

Лайшев объяснил свои слова о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Спорт » Фигурное катание

Директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев объяснил, что он имел в виду, говоря о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе. По словам руководителя спортивной школы, речь идёт о переговорах с отцом призёра чемпионата мира Вячеславом Трусовым.

"Пока всё это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с её папой, Вячеславом Трусовым, он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась. Он любит нашу школу", — заявил Лайшев.

Директор "Самбо-70" добавил, что Трусова может вернуться "в любой момент".

Ранее Тутберидзе заявила, что не может подтвердить информацию о возвращении Трусовой. Плющенко высмеял слова Лайшева в Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Загрязнение и минерализация - главные водные проблемы России
Гейтс указал на фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Эдвард Бил пока не предлагал помощь пострадавшей в ДТП
У каждого пятого россиянина не хватает денег на еду
Стал известен призовой фонд командного ЧМ по фигурному катанию
Познер признался, что избил дочь до крови
Песков о ситуации в Донбассе: "Действительность весьма пугающая"
Более половины вложений россиян оказались рискованными
Военный эксперт: корабль ВМФ России снимет угрозу с "СП-2"
Популярное
Евросоюз
Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?

Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.

Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Новости Грузии
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Экономика и бизнес
Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу
Политика. Новости и аналитика
Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси
Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров Любовь Степушова Новый выпад Борреля против России. Как его остановить? Любовь Степушова Василий Амирджанов В Совфеде нашли способ победить в "ментальной" войне Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей
Военные новости
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Политика. Новости и аналитика
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников