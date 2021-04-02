Большунов отказался от выступления в марафоне на чемпионате России

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в 50-километровом масс-старте на чемпионате России в Тюмени. Гонка состоится 4 апреля, сообщает "Чемпионат".

На соревнованиях в Тюмени Большунов принял участие в четырёх гонках, которые выиграл. Лыжник завоевал золото в скиатлоне, спринте, командном спринте и эстафете.

15-километровую гонку в отсутствие Большунова выиграл Артём Мальцев.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира. Также он выиграл восемь наград на двух чемпионатах мира. На Олимпийских играх в активе лыжника четыре медали.

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