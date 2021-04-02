Команды Сориной и Большунова победили в эстафетах на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам завершились эстафеты у мужчин и женщин. Победителями стали команды Татьяны Сориной и Александра Большунова.

Победа Сориной

В женской гонке сборная Тюменской области в составе Сориной, Ольги Кучерук, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной опередила на 59,5 секунды команду Татарстана. Серебряными призёрами стали Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская и Анастасия Доценко.

Третье место заняла сборная Сибири и Дальневосточного федерального округа в составе Яны Кирпиченко, Марины Черноусовой, Дианы Головань и Вероники Степановой.

Победа Большунова

В мужской гонке вместе с Большуновым за Северо-Западный Федеральный округ выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.

Эта команда на 35,4 секунды опередила сборную Тюменской области в составе Глеба Ретивых, Евгения Белова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина. Третьей стала команда республики Коми, за которую выступали Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев.