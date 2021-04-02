СБР признал выступление сборной России по биатлону удовлетворительным

Союз биатлонистов России (СБР) провёл заседание тренерского совета и подвёл итоги выступления сборной в сезоне-2020/21. Результаты российских спортсменов признаны удовлетворительными.

По сведениям ТАСС, за решение по мужской команде члены совета проголосовали единогласно. По женской команде два делегата из 57 заявили о неудовлетворительном выступлении. Старшие тренеры команд Юрий Каминский и Михаил Шашилов останутся работать в сборной.

В сезоне-2020/21 российские биатлонисты завоевали семь наград в Кубке мира — три золотые, две серебряные, две бронзовые. Всего было разыграно 70 комплектов наград.

На чемпионате мира в Поклюке была завоёвана одна медаль — бронза в мужской эстафете.

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