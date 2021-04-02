Рублёву нужны две победы, чтобы обойти Федерера

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв американца Себастьяна Корду (7:5, 7:6). В следующем раунде россиянин встретится с поляком Хубертом Гуркачем.

В другом полуфинальном матче сыграют испанец Роберто Баутиста Агут и итальянец Янник Синнер. Оба матча состоятся в ночь на 3 апреля по московскому времени.

Рублёв на данный момент набрал 5400 очков в рейтинге ATP и занимает восьмое место. Выход в финал добавит теннисисту 240 очков, победа в финале — ещё 400.

В случае выигрыша турнира Рублёв обойдёт швейцарского теннисиста Роджера Федерера, на счету которого 5875 очков, и максимально приблизится к шестому Александру Звереву (6070). На данный момент восьмая позиция в рейтинге ATP — лучший результат в карьере Рублёва.

Кроме того, в случае победы в Майами, Рублёв возглавит чемпионскую гонку ATP. Сейчас его опережают Новак Джокович и Даниил Медведев.

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