Пермский "Амкар" спустя три сезона возвращается в чемпионат России

Пермский футбольный клуб "Амкар" с сезона-2021/22 вернёт себе профессиональный статус и заявится в чемпионат ПФЛ. Власти региона зарегистрировали АНО "Амкар-Пермь", сообщает 59. ru.

Руководить клубом будет Валерий Чупраков, который работал в качестве президента "Амкара" с 1994 по 2010 год. Тренерский штаб команды будет назван позже.

По словам Чупракова, для него предложение стало неожиданным. Многоопытный руководитель назвал его новым вызовом и поблагодарил региональные власти.

"Важно создать клуб, который будет прозрачен в своей деятельности и открыт для болельщиков", — заявил Чупраков.

До 30 апреля "Амкар" подаст заявку на участие в ПФЛ, после чего пройдёт процедуру лицензирования. Спонсировать клуб собираются частично из регионального бюджета, а также найти спонсоров.

"Амкар" выступал в Российской премьер-лиге с 2004 по 2018 год, после чего был расформирован из-за недостатка финансирования. Лучший результат команда показала в 2008 году, когда финишировала четвёртой в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России.

Пермский клуб один раз участвовал в еврокубках. Команда провела два матча с английским "Фулхэмом" в квалификации Лиги Европы — 1:3, 1:0.

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