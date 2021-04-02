Майгуров рассказал, кто отобрался в сборную России на олимпийский сезон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты, которые попали в топ-25 общего зачёта Кубка мира, смогут без отбора выступить на первых этапах в следующем сезоне.

Перед сезоном-2020/21 такое право получили биатлонисты из топ-15 общего зачёта, но в этом сезоне никто из россиян выше 15-го места не поднялся. В СБР решили расширить правило отбора до топ-25.

"У нас есть красная группа — топ-25 общего зачёта Кубка мира. Эти спортсмены спокойно начнут сезон на Кубке мира", — приводит News. ru слова Майгурова.

Среди мужчин в топ-25 общего зачёта вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. У женщин это Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Таким образом, необходимо определить ещё трёх биатлонистов и трёх биатлонисток, которые войдут в состав на первые этапы Кубка мира в следующем сезоне. Критерии отбора будут обсуждаться осенью на тренерском совете.

"Для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпиаде. В этом ключе мы и будем формировать команду на предстоящий сезон", — заявил Майгуров.

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