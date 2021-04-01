В Госдуме жёстко раскритиковали уход Ушкиной из сборной России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал спортивных чиновников из-за ухода биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Спортсменка на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России завоевала золотую и серебряную медали.
По словам Лебедева, уход Ушкиной станет потерей для сборной России. К такой ситуации, по мнению депутата, привели действия "чиновников-идиотов".
"Мы воспитали спортсмена, тренеры вложили в неё свои силы и здоровье, всему научили. А сейчас из-за того, что ряд чиновников-идиотов создали ситуацию, благодаря которой наша страна не в состоянии выступать под собственным флагом и гимном, неудивительно, что хороших спортсменов, подающих надежду, переманивают выступать под флагом и паспортом других стран", — приводит "СЭ" слова Лебедева.
Ушкина после завершения гонки преследования заявила, что не будет изменять своего решения о переходе.
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