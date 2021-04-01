Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) может отказать россиянке Наталье Ушкиной в переходе в сборную Румынии. По его словам, после ужесточения правил смены команды у спортсменки нет особых оснований для трансфера в румынскую сборную.
Ранее IBU ужесточил правила, по которым теперь спортсмен должен доказать "устойчивую связь" с другой страной. Майгуров уточнил, что сейчас недостаточно получить другое гражданство и не выступать на международном уровне два года.
"Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у неё гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует её переход", — приводит ТАСС слова Майгурова.
Ушкина стала открытием чемпионата России в Ханты-Мансийске. 24-летняя спортсменка заняла второе место в спринте, а сегодня выиграла гонку преследования. Ранее биатлонистка из Мордовии не показывала таких результатов.
Также Майгуров отметил, что в пятницу состоится тренерский совет, который предложит расширенный состав сборной России на следующий сезон. В этот список может попасть и Ушкина.
"Возможно, спортсменка будет включена в расширенный список. А окончательное решение уже будет принимать она", — заявил Майгуров.
После победы в гонке преследования Ушкина заявила, что не собирается отказываться от планов по переходу в сборную Румынии.
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