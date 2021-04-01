Большунов назвал причину доминирования Норвегии в лыжных видах спорта

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, почему сборная Норвегии доминирует в лыжных гонках и других видах. По его словам, всё дело в популярности лыж и развитой инфраструктуре в этой стране.
"Лыжи у них — спорт номер один. И по доступности трасс там совсем другой уровень. Я смотрел, там ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 километров. Триста! Одним кругом", — приводит "СЭ" слова Большунова.
Сборная Норвегии с огромным отрывом выиграла чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021. Команда завоевала 13 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Сборная России на этом турнире завоевала одно золото, три серебра и одну бронзу.
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