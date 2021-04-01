Биатлонистка Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Биатлонистка Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Спортсменка, которая получила румынское гражданство и со следующего сезона будет выступать за сборную этой страны, стартовала первой после снятия победительницы спринта Евгении Павловой.

Борьбу Ушкиной навязала Лариса Куклина. На последнем огневом рубеже российская спортсменка допустила промах последним выстрелом, а в это время Наталья закрыла все мишени. На последнем круге Ушкина была немного быстрее.

В борьбе за бронзу Ульяна Кайшева опередила Ирину Казакевич.

Чемпионат России по биатлону: женская гонка преследования

1. Наталья Ушкина - 30 минут 39,1 секунды (1 промах).

2. Лариса Куклина - +8,6 секунды (1).

3. Ульяна Кайшева - +46,5 (1).

4. Ирина Казакевич - +53,1 (3).

5. Валерия Васнецова - +1.40,1 (2).

6. Виктория Сливко - +1.42,8 (3).

7. Анастасия Гореева - +2.06,1 (5).

8. Анастасия Егорова - +2.41,1 (4).

9. Анна Никулина - +2.43,4 (5).

10. Наталья Гербулова - +2.43,5 (4).

14. Светлана Миронова - +3.44,4 (7).

20. Ольга Подчуфарова - +4.40,2 (1).

24. Татьяна Акимова - +5.12,5 (7).