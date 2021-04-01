Биатлонистка Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Спортсменка, которая получила румынское гражданство и со следующего сезона будет выступать за сборную этой страны, стартовала первой после снятия победительницы спринта Евгении Павловой.
Борьбу Ушкиной навязала Лариса Куклина. На последнем огневом рубеже российская спортсменка допустила промах последним выстрелом, а в это время Наталья закрыла все мишени. На последнем круге Ушкина была немного быстрее.
В борьбе за бронзу Ульяна Кайшева опередила Ирину Казакевич.
Чемпионат России по биатлону: женская гонка преследования
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