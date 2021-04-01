Большунов про отношения России и Украины: "Меня это не касается"

Лыжник Александр Большунов заявил, что не следит за отношениями между Россией и Украиной. Чемпион мира и обладатель Кубка мира родился и провёл детство в пяти километрах от российско-украинской границы, в селе Подывотье Брянской области.

По словам Большунова, несмотря на соседство с Украиной, у него там нет близких людей, поэтому ситуация его никак не коснулась.

"Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остаётся. Друзей через границу у меня не было… Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается", — приводит "СЭ" слова Большунова.

Большунов два раза подряд выиграл общий зачёт Кубка мира. На его счету восемь наград чемпионата мира — одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лыжник завоевал три серебряные медали и одну бронзовую.