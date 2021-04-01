Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР, Цветков снова на подиуме

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась гонка преследования у мужчин. Старт выиграл Эдуард Латыпов, который поднялся на первую строчку после бронзы в спринте.

Второе место с отставанием в 13,3 секунды и двумя промахами занял победитель спринта Матвей Елисеев.

Третьим финишировал Семён Сучилов, но он заработал дисквалификацию, так как покинул огневой рубеж с одним патроном в обойме, что запрещено правилами. На третье место поднялся Максим Цветков, который был вторым в спринте. По сведениям комментатора Дмитрия Губерниева, во время награждения биатлонист не повесил себе на шею бронзовую медаль.

Лучший в общем зачёте Кубка мира среди россиян Александр Логинов допустил шесть промахов и финишировал 16-м. После спринтерской гонки он был десятым.

Чемпионат России по биатлону: мужская гонка преследования

1. Эдуард Латыпов — 31 минута 46,6 секунды (2 промаха).

2. Матвей Елисеев — +13,3 секунды (2).

3. Максим Цветков — +1.08,0 (2).

4. Евгений Гараничев — +1.13,5 (2).

5. Никита Поршнев — +1.23,2 (2).

6. Дмитрий Иванов — +1.52,9 (2).

7. Александр Поварницын — +2.12,2 (2).

8. Вадим Истамгулов — +2.25,4 (1).

9. Карим Халили — +2.31,7 (3).

10. Вадим Филимонов — +2.59,2 (4).

12. Антон Бабиков — +3.01,3 (3).

16. Александр Логинов — +3.21,7 (6).