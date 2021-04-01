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Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР, Цветков снова на подиуме

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась гонка преследования у мужчин. Старт выиграл Эдуард Латыпов, который поднялся на первую строчку после бронзы в спринте.

Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР, Цветков снова на подиуме

Второе место с отставанием в 13,3 секунды и двумя промахами занял победитель спринта Матвей Елисеев.

Третьим финишировал Семён Сучилов, но он заработал дисквалификацию, так как покинул огневой рубеж с одним патроном в обойме, что запрещено правилами. На третье место поднялся Максим Цветков, который был вторым в спринте. По сведениям комментатора Дмитрия Губерниева, во время награждения биатлонист не повесил себе на шею бронзовую медаль.

Лучший в общем зачёте Кубка мира среди россиян Александр Логинов допустил шесть промахов и финишировал 16-м. После спринтерской гонки он был десятым.

Чемпионат России по биатлону: мужская гонка преследования

  • 1. Эдуард Латыпов — 31 минута 46,6 секунды (2 промаха).
  • 2. Матвей Елисеев — +13,3 секунды (2).
  • 3. Максим Цветков — +1.08,0 (2).
  • 4. Евгений Гараничев — +1.13,5 (2).
  • 5. Никита Поршнев — +1.23,2 (2).
  • 6. Дмитрий Иванов — +1.52,9 (2).
  • 7. Александр Поварницын — +2.12,2 (2).
  • 8. Вадим Истамгулов — +2.25,4 (1).
  • 9. Карим Халили — +2.31,7 (3).
  • 10. Вадим Филимонов — +2.59,2 (4).
  • 12. Антон Бабиков — +3.01,3 (3).
  • 16. Александр Логинов — +3.21,7 (6).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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