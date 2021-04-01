На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась гонка преследования у мужчин. Старт выиграл Эдуард Латыпов, который поднялся на первую строчку после бронзы в спринте.
Второе место с отставанием в 13,3 секунды и двумя промахами занял победитель спринта Матвей Елисеев.
Третьим финишировал Семён Сучилов, но он заработал дисквалификацию, так как покинул огневой рубеж с одним патроном в обойме, что запрещено правилами. На третье место поднялся Максим Цветков, который был вторым в спринте. По сведениям комментатора Дмитрия Губерниева, во время награждения биатлонист не повесил себе на шею бронзовую медаль.
Лучший в общем зачёте Кубка мира среди россиян Александр Логинов допустил шесть промахов и финишировал 16-м. После спринтерской гонки он был десятым.
Чемпионат России по биатлону: мужская гонка преследования
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