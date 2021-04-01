Рейтинг ФИФА: Россия осталась в топ-40, Армения прибавила девять мест

По итогам матчей национальных сборных в марте сборная России осталась 39-й в рейтинге ФИФА. Победы над Мальтой, Словенией и поражение от Словакии позволили команде добавить одно очко в рейтинг.
Лидеры рейтинга остались неизменными. Первые три места занимают команды Бельгии, Франции и Бразилии. Сборная Италии поднялась на три строчки и теперь занимает седьмую позицию. В первую десятку вошла команда Дании.
Хороший прогресс в топ-50 также показали сборные Сербии и Шотландии, которые прибавили по четыре строчки. Наибольший регресс у Румынии, Ирландии и Исландии, которые потеряли по шесть мест в рейтинге.
Среди всех сборных лучший результат показала сборная Армении. Команда после побед над Лихтенштейном, Исландией и Румынией заработала 40 очков и поднялась на девять строчек вверх. Теперь команда занимает 90-е место в рейтинге (1273 очка).
Официальный пресс-релиз рейтинга ФИФА будет выпущен 8 апреля
Рейтинг ФИФА
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