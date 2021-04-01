Рейтинг ФИФА: Россия осталась в топ-40, Армения прибавила девять мест

По итогам матчей национальных сборных в марте сборная России осталась 39-й в рейтинге ФИФА. Победы над Мальтой, Словенией и поражение от Словакии позволили команде добавить одно очко в рейтинг.

Лидеры рейтинга остались неизменными. Первые три места занимают команды Бельгии, Франции и Бразилии. Сборная Италии поднялась на три строчки и теперь занимает седьмую позицию. В первую десятку вошла команда Дании.

Хороший прогресс в топ-50 также показали сборные Сербии и Шотландии, которые прибавили по четыре строчки. Наибольший регресс у Румынии, Ирландии и Исландии, которые потеряли по шесть мест в рейтинге.

Среди всех сборных лучший результат показала сборная Армении. Команда после побед над Лихтенштейном, Исландией и Румынией заработала 40 очков и поднялась на девять строчек вверх. Теперь команда занимает 90-е место в рейтинге (1273 очка).

Официальный пресс-релиз рейтинга ФИФА будет выпущен 8 апреля

Рейтинг ФИФА

(0) Бельгия — 1784. (0) Франция — 1757. (0) Бразилия — 1743. (0) Англия — 1687. (0) Португалия — 1666. (0) Испания — 1648. (+3) Италия — 1642. (-1) Аргентина — 1642. (-1) Уругвай — 1639. (+2) Дания — 1632. (-2) Мексика — 1631. (+1) Германия — 1609. (-2) Хорватия — 1606. (+2) Швейцария — 1605. (0) Колумбия — 1601. (-2) Голландия — 1598. (+3) Швеция — 1569. (-1) Чили — 1568. (-1) Уэльс — 1568. (+2) США — 1552. (-2) Польша — 1550. (-2) Сенегал — 1542. (0) Австрия — 1523. (0) Украина — 1516. (+1) Тунис — 1513. (+4) Сербия — 1513. (-2) Перу — 1512. (-1) Япония — 1507. (+3) Турция — 1505. (-2) Венесуэла — 1501. (-2) Иран — 1498. (-1) Алжир — 1487. (+3) Нигерия — 1487. (-1) Марокко — 1480. (0) Парагвай — 1476. (-2) Словакия — 1476. (+3) Венгрия — 1468. (0) Корея — 1463. (0) Россия - 1462. (+2) Норвегия — 1452. (-6) Румыния — 1450. (+4) Шотландия — 1441. (+2) Ямайка — 1435. (+3) Египет — 1432. (-2) Северная Ирландия — 1427. (-6) Ирландия — 1427. (+1) Коста-Рика — 1425. (+2) Гана — 1425.