Невеста Большунова завершила карьеру лыжницы в 24 года

Российская лыжница Анна Жеребятьева завершила карьеру возрасте 24 лет. Об этом спортсменка рассказала после окончания командного спринта на чемпионате России, в котором победил её будущий муж Александр Большунов, сообщает "СЭ".

Свадьба Большунова и Жеребятьевой назначена на 24 апреля.

Анна является чемпионкой мира-2017 среди юниоров. Также она выиграла золото на молодёжном чемпионате мира-2019.

Лучший результат Жеребятьевой в гонках Кубка мира — десятое место на этапе в Отепя в сезоне-2018/19. В состав национальной сборной на сезоне-2020/21 спортсменка попасть не смогла.