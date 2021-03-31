Невеста Большунова завершила карьеру лыжницы в 24 года

Российская лыжница Анна Жеребятьева завершила карьеру возрасте 24 лет. Об этом спортсменка рассказала после окончания командного спринта на чемпионате России, в котором победил её будущий муж Александр Большунов, сообщает "СЭ".
Свадьба Большунова и Жеребятьевой назначена на 24 апреля.
Анна является чемпионкой мира-2017 среди юниоров. Также она выиграла золото на молодёжном чемпионате мира-2019.
Лучший результат Жеребятьевой в гонках Кубка мира — десятое место на этапе в Отепя в сезоне-2018/19. В состав национальной сборной на сезоне-2020/21 спортсменка попасть не смогла.
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