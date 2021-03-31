Павел Буре объяснил, почему отказался от гражданства США

Российский хоккеист Павел Буре заявил, что никогда не думал о переезде в США, несмотря на продолжительную карьеру в НХЛ. За океан нападающий уехал в 1991 году, после чего выступал за "Ванкувер", "Флориду" и "Рейнджерс".
В 2003 году Буре вернулся в Россию. По словам хоккеиста, в США он не был семь-восемь лет.
Во время выступлений в НХЛ спортсмен каждый год приезжал в Россию. Многие российские хоккеисты из США не наведывались на родину из-за проблем с криминальными элементами.
"Я для себя выбор сделал — это моя страна (Россия — прим. ред.). Да, в ней было что-то хорошее, что-то плохое. Но я — москвич. Поэтому и приезжал в Москву каждое лето, хотя тогда домой не ездил почти никто из энхаэловцев. И о том выборе никогда не жалел", — приводит "СЭ" слова Буре.
Также хоккеист заявил, что отказался от американского паспорта.
"Сдал ли паспорт? Давно уже. Он мне не нужен, я в России живу", — заявил Буре.
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