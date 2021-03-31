Команды на Евро-2020 смогут делать по пять замен

Исполком УЕФА разрешил сборным на чемпионате Европы-2020 проводить по пять замен. Решение связано с плотным графиком игр из-за пандемии коронавируса.
Пять замен вместо трёх были разрешены после того, как в 2020 году пришлось остановить практически все соревнования среди клубов и сборных. На данный момент неизвестно, будет ли распространено правило на сезон-2021/22.
Участие в чемпионате Европы примут 24 команды:
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