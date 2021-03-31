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Команды на Евро-2020 смогут делать по пять замен

Спорт » Командные виды » Футбол

Исполком УЕФА разрешил сборным на чемпионате Европы-2020 проводить по пять замен. Решение связано с плотным графиком игр из-за пандемии коронавируса.

Пять замен вместо трёх были разрешены после того, как в 2020 году пришлось остановить практически все соревнования среди клубов и сборных. На данный момент неизвестно, будет ли распространено правило на сезон-2021/22.

Участие в чемпионате Европы примут 24 команды:

  • группа А — Италия, Турция, Швейцария, Уэльс;
  • группа В — Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;
  • группа С — Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония;
  • группа D — Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;
  • группа Е — Испания, Польша, Швеция, Словакия;
  • группа F — Германия, Португалия, Франция, Венгрия.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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