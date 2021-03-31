Тим Цзю защитил титул WBO Global, одержав 18-ю победу

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын легендарного российского чемпиона Кости Цзю, одержал 18-ю досрочную победу в 18-ти поединках на профессиональном ринге.
В австралийском Ньюкасле боксёр победил Денниса Хогана. Цзю доминировал над соперником на протяжении четырёх раундов, а в пятом отправил его в нокаут апперкотом в челюсть.
Цзю защитил чемпионский титул WBO Global. Теперь Тим может претендовать на бой за главный пояс WBO в первом среднем весе против аргентинца Брайана Кастаньо. Чемпионскими титулами в трёх других версиях (WBA, WBC, IBF) владеет американец Джермелл Чарло.
По версии авторитетного издания The Ring, Тим Цзю занимает девятое место в рейтинге в своей категории. BoxRec ставит австралийца на пятое место.
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