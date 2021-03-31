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Колосков рассказал о проблемах сборной России в матче со Словакией

Спорт » Командные виды » Футбол

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" оценил игру сборной России в матче против Словакии (1:2). Команда Станислава Черчесова упустила шанс уйти в отрыв в отборочной группе чемпионата мира-2022.

Колосков рассказал о проблемах сборной России в матче со Словакией

По словам Колоскова, нельзя говорить о том, что российские футболисты недооценили соперника. Бывшего руководителя российского футбола удивила слабая игра команды в первом тайме.

"Недооценки точно не было, потому что все прекрасно понимали, что в случае победы на одного соперника в борьбе за выход на чемпионат мира становилось меньше.

Первый тайм сыграли вообще плохо. Трудно здесь сказать, по какой причине. То ли состав был неоптимальный, то ли настрой был в волевом плане не максимальный, а словаки, наоборот, вышли как на последний решительный бой. В общем, первый тайм не получился. Это меня немножко удивило. Многие игроки просто выпадали из игры. Их не было видно на поле", — заявил Колосков.

Игра сборной России во втором тайме ему понравилась, но футболисты допустили нелепые ошибки в обороне.

"Во втором тайме, конечно, игра изменилась, шла под диктовку нашей сборной команды — и гол забили, и минимум два момента были голевые. Проиграли второй тайм не по игре, честно говоря. Из персональных тактических ошибок, когда второй тур забивали: если помните, человек получает мяч внутри штрафной площади нашей, а вокруг (10 метров) вообще никого нет. Как можно допустить так, что игрок открывается, стоит, ждёт передачи, а вокруг никого? Ладно, это полбеды. Потом он одного на замахе обыгрывает, другого, третьего, и никто не входит с ним в единоборство, никто не подкатывает. Все созерцают и думают, что нужно будет делать дальше. Это какое-то мгновенное затмение у игроков, играющих в обороне, привела ко второму голу", — сказал почётный президент РФС.

По мнению Колоскова, борьба за выход на чемпионат мира начинается с самого начала. Почётный президент РФС считает, что игра команды во втором тайме оставляет надежду на успех.

"Сейчас всё, по сути дела, начинается с нуля. Опять за первые два места четыре команды будут бороться. Второй тайм показал, что потенциал у нашей команды есть, он неплохой. Надо теперь только тренерскому составу разобраться в самих футболистах, кто в состоянии решать задачи, и, конечно, обеспечить необходимый уровень готовности, в том числе и тактический. Потому что оба гола — это явно тактический просчет", — подытожил Колосков.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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